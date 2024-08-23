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Въезжающих в Астану водителей грузовых авто предупредили о крупных штрафах

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Система взвешивания автотранспорта
Система взвешивания автотранспорта в Астане. Фото: пресс-служба акимата Астаны

В Астане готовятся запустить в работу автоматизированную систему взвешивания автотранспорта. Водителям за перевес груза может грозить штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

В сентябре в Астане запустят автоматизированную систему взвешивания автотранспорта. Сообщается, что тяжеловесным и крупногабаритным транспортным средствам за перевес груза может грозить штраф до 3 млн 700 тыс. тенге.

Система должна помочь улучшить контроль за соблюдением весовых норм грузовых автомобилей и общий уровень транспортной инфраструктуры города.

Система уже функционирует в тестовом режиме. Автоматизированная система взвешивания (АСИ) установлена на основных въездах в город, со стороны городов Павлодар, Караганда, Костанай, Кокшетау, Косшы, а также поселков Караоткель и Малотимофеевка. За последний месяц было зафиксировано уже более 10 тыс. нарушений.

Сообщается, что допустимая масса автотранспортных средств не должна превышать приведенные ниже значения:

  • трехосные (за исключением сочлененных автобусов категории М3) - 25 тонн;
  • четырехосные, в том числе с двумя управляемыми осями- 32 тонны;
  • пятиосные - 38 тонн;
  • с шестью и более осями - 44 тонны.

Общий вес включает в себя как вес самого груза, так и автотранспорта.

"При выявлении перегруза автомобиля система автоматически делает фотофиксацию, после чего информация передается в информационно-аналитическую систему транспортной базы данных. Это позволяет Комитету транспорта оперативно направлять уведомления о правонарушениях, связанных с превышением весовых норм", - сказано в сообщении.

Объезд и уклонение от взвешивания будут фиксироваться, а за нарушение требований предусмотрено административное наказание. Взвешивание транспортных средств осуществляется в движении.

Размеры штрафов зависят от степени превышения массы на ось и могут варьироваться от 40 МРП (147 тыс. 680 тенге) до 1000 МРП (3 млн 692 тыс. тенге), в зависимости от типа предпринимательства - малого, среднего или крупного.

Напомним, в июне текущего года вице-министр транспорта Максат Калиакпаров рассказал о планах увеличить штрафы для большегрузов, которые ездят по дорогам страны и разрушают их.

"Штрафы, естественно, будут. И это будет не просто так, это будет правовое заключение, после него будут расчеты произведены, и штрафы будут согласно КоАП. Сейчас разрабатывается эта норма. Пока срок не определили. Постараемся, конечно, до конца года. Поэтому они будут в пределах нормы, в рамках правого поля ездить, и ничего здесь не будет", - заверил спикер.

До этого в Министерстве транспорта РК назвали основную причину износа дорог в Казахстане - по мнению ведомства, дороги разрушают самосвалы и другие грузовые авто.

Также Алматы началась масштабная проверка грузовиков - инспекторы останавливают многотонные авто, взвешивают их и штрафуют водителей при перегрузе. Отмечалось, что допустимая грузоподъемность автомобилей составляет 25 тонн. В основном самосвалы задействуют на карьерных работах, но нередко перегруженные многотонники ездят по городу и портят дорожное полотно.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2152696-vezzhayushchih-v-astanu-voditeley-gruzovyh-avto-predupredili-o-krupnyh-shtrafah/

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