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Похолодание, гололед и снег обещают казахстанцам в ближайшие дни

Опубликовано:

Еловые ветки осенью
Поздняя осень. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

С 10 по 12 октября по Казахстану ожидается понижение температуры воздуха, а также сильные осадки, в том числе в виде снега, усиление ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

С 10 октября на западе, затем на остальной части Казахстана ожидаются осадки, временами сильные (ливень, снег), усиление штормового ветра 15-29 м/с, низовая метель и гололед. В южной и восточной частях республики синоптики обещают дожди с грозами, в горных районах - сильные дожди и туман.

До конца недели прогнозируется похолодание. На западе днем - до 5-13 градусов, на юге - 20 тепла, на севере - до 1-5 мороза, в центре и на востоке - 5-13 тепла.

Ранее мы писали о погоде на неделю в трех мегаполисах Казахстана.

В Алматы завтра ожидается пасмурная погода, однако осадков не ожидается. С 11 октября до конца недели обещают дожди.

В Астане ближе к концу недели прогнозируют выпадение снега. Температура днем опустится до 3 градусов. Так же, как и в Алматы, в Шымкенте ожидается дождливая неделя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2172111-poholodanie-i-nepogodu-obeshchayut-kazahstancam-v-blizhayshie-dni/

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