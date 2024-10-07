Дожди и небольшое похолодание ожидаются в Алматы на этой неделе

В ближайшие 7 дней – с 7 по 13 октября – в Алматы будет дождливо. В южной столице также обещают небольшое похолодание. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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7 октября в Алматы ожидается небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 17 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 20 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

8 октября прогнозируют ясную погоду без осадков. Температура составит около плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 22 градуса, а минимальная – плюс 13 градусов. Скорость ветра составит до 3,7 м/с.

9 октября также ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура – плюс 18 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 2,1 м/с.

10 октября в Алматы будет пасмурно, но осадков не ожидается. Температура в среднем – плюс 19 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 24 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,3 м/с.

11 октября будет небольшой дождь. Среднесуточная температура – плюс 17 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 21 градуса, а ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

12 октября вновь обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 14 градусов, минимальная – плюс 11 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,2 м/с.

13 октября, по прогнозам, снова будет дождливо. Средняя температура составит плюс 12 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 15 градусов, но ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.