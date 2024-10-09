До 27 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 9 октября, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидается теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны также прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.