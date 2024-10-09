До 27 градусов тепла обещают в мегаполисах Казахстана в среду
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В среду, 9 октября, во всех трех мегаполисах Казахстана – Астане, Алматы и Шымкенте – ожидается теплая погода без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.
Сегодня в Алматы обещают ясную погоду без осадков. Температура днем поднимется до 22 градусов, а ночью опустится до 7 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.
Жителям Астаны также прогнозируют погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 21 градуса, ночью температура снизится до 4 градусов. Скорость ветра – 4,9 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 27 градусов, ночью опустятся до 12 градусов. Скорость ветра будет на уровне 3,2 м/с.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171791-do-27-gradusov-tepla-obeshchayut-v-megapolisah-kazahstana-v-sredu/
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