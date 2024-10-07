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Снег и до 7 градусов мороза обещают в Астане на этой неделе

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Первый снег в Астане
Первый снег в Астане. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

На этой неделе – с 7 по 13 октября – в Астане ожидается сильное похолодание до -7 градусов и снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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7 октября в Астане осадков не будет. Температура в среднем составит плюс 10 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

8 октября ожидается пасмурная погода без осадков. Температура составит около плюс 11 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, а минимальная – плюс 6 градусов. Скорость ветра составит до 5,5 м/с.

9 октября обещают ясную погоду без осадков. Средняя температура – плюс 15 градусов. Днем температура поднимется до плюс 20 градусов, а ночью опустится до плюс 10 градусов. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

10 октября в Астане будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем – плюс 15 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 21 градуса, а опуститься может до плюс 11 градусов. Скорость ветра будет равняться 5,4 м/с.

11 октября в столице прогнозируют дождь и снег. Среднесуточная температура – плюс 4 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 10 градусов, а ночью похолодает до минус 1 градуса. Скорость ветра составит 10,0 м/с.

12 октября вновь обещают небольшой снег. Температура в среднем остановится на отметке минус 3 градуса. Максимальная температура составит минус 2 градуса, минимальная – минус 5 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 10,0 м/с.

13 октября, по прогнозам, осадков не будет. Средняя температура составит минус 5 градусов. Воздух может прогреться и до минус 2 градусов, но ночью похолодает до минус 7 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170728-sneg-i-do-7-gradusov-moroza-obeshchayut-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снег и до 7 градусов мороза обещают в Астане на этой неделе

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