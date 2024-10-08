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Потепление пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

Опубликовано:

Сухие листья упали с деревьев
Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте сегодня, 8 октября. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы ожидается ясная погода без осадков. Температура днем поднимется до +22 градусов, а ночью опустится до +13 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до +17 градусов, ночью температура снизится до +6 градусов. Скорость ветра – 5,6 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже без осадков. В дневное время столбики термометров поднимутся до +27 градусов, ночью опустятся до +15 градусов. Скорость ветра будет на уровне 5,8 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в период с 8 по 10 октября пройдут сильные дожди с грозами, еще ожидается туман и усиление ветра.

На западе прогнозируют понижение температуры воздуха днем до 12-18 тепла, на северо-западе и севере - до 7-17 тепла, а на остальной территории резких изменений не ожидается.

Ранее сообщалось, что в конце первой декады октября по республике установится вновь теплая погода, в северной половине воздух прогреется до +10+18°С, в южной половине и на западе республики - до +20…+28°С.

Во второй и третьей декадах месяца в северной половине страны прогнозируется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки - дождь, мокрый снег, а также порывистый ветер, гололед и туманы. В южной половине Казахстана погода будет преимущественно без осадков. Однако не исключены дни, когда с обострением фронтальных разделов пройдут осадки, преимущественно в виде дождя.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2171244-poteplenie-poobeshchali-v-megapolisah-kazahstana-segodnya/

Автор: Виктор Николаев

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Потепление пообещали в мегаполисах Казахстана сегодня

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