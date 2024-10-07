Дождливую неделю обещают жителям Шымкента

На этой неделе – с 7 по 13 октября – в Шымкенте ожидается до 26 градусов тепла, но к концу недели в мегаполисе обещают дожди. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

7 октября в Шымкенте будет пасмурно, но без осадков. Температура в среднем составит плюс 19 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 24 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

8 октября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 26 градусов, а минимальная – плюс 15 градусов. Скорость ветра составит до 5,5 м/с.

9 октября также ожидается ясная погода без осадков. Средняя температура – плюс 21 градус. Днем температура поднимется до плюс 27 градусов, а ночью опустится до плюс 16 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

10 октября в Шымкенте обещают небольшой дождь. Температура в среднем – плюс 22 градуса. Максимально температура поднимется до плюс 26 градусов, а опуститься может до плюс 18 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,9 м/с.

11 октября прогнозируют дождь. Среднесуточная температура – плюс 18 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 23 градусов, а ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 7,4 м/с.

12 октября вновь обещают дождь. Температура в среднем остановится на отметке плюс 17 градусов. Максимальная температура составит плюс 20 градусов, минимальная – плюс 13 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 8,3 м/с.

13 октября, по прогнозам, будет пасмурно. Средняя температура составит плюс 15 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 12 градусов. Скорость ветра составит 6,2 м/с.