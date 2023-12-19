Почему так трудно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк, рассказал Карабаев

Глава Минтранспорта Марат Карабаев сегодня на брифинге в кабмине рассказал, почему так много времени занимает запуск прямого рейса из Казахстана в Нью-Йорк, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ напомнили, что не первый год власти обещают запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк, но пока дело далеко не продвинулось. Журналисты поинтересовались, с чем связаны эти задержки.

"Переговоры постоянно ведутся. Есть две причины. Первая – вопрос закупа авиакомпанией Air Astana самолета, с помощью которого будет возможно напрямую летать в Нью-Йорк. Вы знаете, как только заключили контракт, как минимум на подготовку уходит три года. К 2025 году самолет будет готов. Поэтому мы запланировали на 2025 год.

Второй вопрос – когда запускаем прямые рейсы, наша авиакомпания должна пройти соответствующую сертификацию по американским требованиям. Согласно американским требованиям, у них есть свои компании, и они просят, чтобы они (эти компании – прим. ред.) провели сертификацию. Наша авиакомпания Air Astana намерена получить сертификацию без привлечения американской компании", – объяснил министр транспорта Марат Карабаев.

Тем не менее, по его словам, вопросы стоимости авиабилетов по этому направлению еще не обсуждались.

Расстояние от Астаны до Нью-Йорка. Скриншот: Google Maps

Отметим, по данным сервиса Google Maps, расстояние от Астаны до Нью-Йорка составляет около 9,3 тыс. километров.

Напомним, сегодня глава Минтранспорта рассказывал о том, в какие крупные мировые города планируется запустить авиарейсы из Казахстана.

"За последние два года были открыты 32 международных авиамаршрута в Милан, Доху, Абу-Даби, Эль-Кувейт и другие города. В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в города Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк", – говорил Марат Карабаев.

По его словам, по международным воздушным перевозкам в Казахстане сейчас выполняются рейсы по 110 направлениях в 28 стран мира – всего 567 рейсов в неделю.

Кроме того, он заявлял, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам.

Также ранее премьер-министр Алихан Смаилов выделил несколько проблем в сфере авиации в Казахстане и дал соответствующие поручения министерствам.