Почему так трудно запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк, рассказал Карабаев
Опубликовано:
Глава Минтранспорта Марат Карабаев сегодня на брифинге в кабмине рассказал, почему так много времени занимает запуск прямого рейса из Казахстана в Нью-Йорк, передает корреспондент NUR.KZ.
Представители СМИ напомнили, что не первый год власти обещают запустить прямой рейс из Казахстана в Нью-Йорк, но пока дело далеко не продвинулось. Журналисты поинтересовались, с чем связаны эти задержки.
"Переговоры постоянно ведутся. Есть две причины. Первая – вопрос закупа авиакомпанией Air Astana самолета, с помощью которого будет возможно напрямую летать в Нью-Йорк. Вы знаете, как только заключили контракт, как минимум на подготовку уходит три года. К 2025 году самолет будет готов. Поэтому мы запланировали на 2025 год.
Второй вопрос – когда запускаем прямые рейсы, наша авиакомпания должна пройти соответствующую сертификацию по американским требованиям. Согласно американским требованиям, у них есть свои компании, и они просят, чтобы они (эти компании – прим. ред.) провели сертификацию. Наша авиакомпания Air Astana намерена получить сертификацию без привлечения американской компании", – объяснил министр транспорта Марат Карабаев.
Тем не менее, по его словам, вопросы стоимости авиабилетов по этому направлению еще не обсуждались.
Отметим, по данным сервиса Google Maps, расстояние от Астаны до Нью-Йорка составляет около 9,3 тыс. километров.
Напомним, сегодня глава Минтранспорта рассказывал о том, в какие крупные мировые города планируется запустить авиарейсы из Казахстана.
"За последние два года были открыты 32 международных авиамаршрута в Милан, Доху, Абу-Даби, Эль-Кувейт и другие города. В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в города Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк", – говорил Марат Карабаев.
По его словам, по международным воздушным перевозкам в Казахстане сейчас выполняются рейсы по 110 направлениях в 28 стран мира – всего 567 рейсов в неделю.
Кроме того, он заявлял, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам.
Также ранее премьер-министр Алихан Смаилов выделил несколько проблем в сфере авиации в Казахстане и дал соответствующие поручения министерствам.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051549-pochemu-tak-trudno-zapustit-pryamoy-reys-iz-kazahstana-v-nyu-york-rasskazal-karabaev/