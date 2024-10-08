"Могут тратить на свои нужды": по 3,5 тыс. тенге в месяц получают срочники в Казахстане

Представитель Минобороны на брифинге в СЦК сообщил, что в месяц казахстанские военнослужащие срочной службы получают по 3,5 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как заявил заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генштаба Вооруженных Сил РК Фархат Айдарбаев, сейчас в Казахстане созданы все условия для прохождения срочной воинской службы.

Для предупреждения правонарушений в военной среде внедрены новые инициативы в работу с личным составом.

"Во всех воинских частях установлены системы видеонаблюдения. На постоянной основе проводятся социологические опросы. Работают психологи.

При этом военнослужащие срочной службы при прохождении срочной воинской службы обеспечиваются питанием и вещевым имуществом, медицинским обслуживанием и предметами быта. В месяц военнослужащие срочной воинской службы получают 3539 тенге, которые они могут тратить его на свои нужды", – заявил спикер.

Он добавил, что члены семей военнослужащих могут посещать своих родных, проходящих срочную военную службу, чтобы посмотреть, как они живут в воинской части.

Напомним, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане. В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии. При этом в Минобороны, комментируя петицию, инициативу по отмене срочной службы назвали "подрывом обороноспособности государства".

А в прошлом месяце министр обороны Руслан Жаксылыков провел заседание аттестационной комиссии и отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Между тем вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев, комментируя эти случаи, назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

Добавим, сегодня стало известно, что этой осенью в казахстанскую армию призовут еще 20 тыс. человек.