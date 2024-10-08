Стало известно, сколько казахстанцев призовут в армию этой осенью

Призывные комиссии приступили к осеннему призыву. До 30 декабря в ряды воинских формирований поступят 20 000 мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, передает NUR.KZ со ссылкой на СЦК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Службы центральных коммуникаций при президенте РК, в соответствии с Указом президента РК с сентября текущего года во всех регионах страны городские и районные призывные комиссии под председательством заместителей акимов МИО приступили к призыву граждан на осеннюю срочную воинскую службу.

"Осенью этого года для призыва граждан на срочную воинскую службу в управлениях и отделах по делам обороны с 10 июля была проведена работа по обследованию, отбору призывников. Должностные лица местного органа военного управления уточняют состав семьи призывников, категорию годности к прохождению службы в армии, образование и специальность, а также изучают документы в личном деле и беседуют с призывниками. При этом на сегодняшний день призывников в возрасте от 18 до 27 лет насчитывается 730 тыс. человек. Из них 120 тысяч подлежат призыву, из которых 40 тысяч призваны на срочную службу", - сказал заместитель начальника Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных Сил РК Фархат Айдарбаев на пресс-конференции в СЦК.

По его словам, призыв граждан на срочную воинскую службу в 2024 году характеризуется увеличением количества военнослужащих срочной службы, реализацией вопросов повышения престижа и привлекательности воинской службы, цифровизацией учетно-призывной работы.

Напомним, 9 сентября на официальном портале e-petition появилась петиция против срочной военной службы в Казахстане.

В качестве аргументов авторы петиции привели такие доводы, как проблема дедовщины и неуставных отношений, низкая квалификация срочников и неготовность к современным вызовам, отсутствие достаточного медицинского контроля и безопасности, психологическое давление и случаи самоубийств, отсутствие личной мотивации и смысла службы для призывников.

Петиция была запущена на фоне участившихся трагических инцидентов в казахстанской армии: случаев гибели военнослужащих на полигонах, совершения суицидов и скандалов, связанных с неуставными взаимоотношениями в воинских формированиях.

20 сентября министр обороны Руслан Жаксылыков провел заседание аттестационной комиссии и отчитал подчиненных за допущение неуставных отношений в казахстанской армии. Он заявил, что армейские чины должны в первую очередь заботиться о своих подчиненных.

Между тем вице-министр обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев, комментируя эти случаи, назвал некорректными утверждения о дедовщине и смертях в армии Казахстана. По его словам, служба в армии в мирное время не опаснее любой другой профессии.

А в официальном комментарии Минобороны по запущенной казахстанцами петиции против срочной военной службы ведомство напомнило, что защита Республики Казахстан является священным долгом и обязанностью каждого ее гражданина. Кроме того, в соответствии со статьей 90-1 Административно процедурно-процессуального кодекса РК, предметом петиции не могут быть вопросы обороны. "Данная инициатива - это подрыв обороноспособности государства", - заявили в ведомстве.