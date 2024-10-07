Офицеров запаса вновь призовут на службу в Казахстане

915 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане в 2025 году, передает NUR.KZ. Проект постановления на портале "Открытые НПА" разместило Минобороны.

На портале разместили проект постановления правительства РК "О призыве офицеров запаса на воинскую службу".

В нем указано, что призыву на воинскую службу в 2025 году подлежат 915 офицеров запаса. Призванные на воинскую службу граждане в течение 24 месяцев будут служить на должностях офицерского состава в:

вооруженных силах РК - 700 человек;

пограничной службе КНБ - 80;

национальной гвардии МВД - 131;

МЧС - 4.

"Призыв офицеров запаса осуществляется в целях накопления военно-обученного резерва и комплектования вакантных должностей офицерского состава", - сказано в сообщении.

Отметим, что согласно пункту 23 статьи 1 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", запас военнообязанных - военнообязанные, состоящие на воинском учете в местных органах военного управления районов, городов областного значения, используемые в целях доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь ВС, других войск и воинских формирований в период мобилизации, военного положения и в военное время.

А статья 32 того же закона гласит, что для прохождения воинской службы в мирное время призываются офицеры запаса в возрасте до 29 лет и офицеры запаса медслужбы до 32 лет, годные к воинской службе.

Напомним, в начале текущего года экс-премьер министр Алихан Смаилов подписал постановление о призыве офицеров запаса. Тогда он также постановил призвать на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса. А в ноябре прошлого года на портале "Открытые НПА" появился проект постановления о призыве офицеров запаса на воинскую службу.

В апреле этого года министр обороны Руслан Жаксылыков рассказал президенту о состоянии боевой готовности армии Казахстана.

Также в начале года на высокий отток военнослужащих из армии указали в Минобороны. А в конце прошлого года в Казахстане предложили ввести новый вид воинской службы - службу в резерве.