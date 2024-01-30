Офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года в Казахстане

В Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года - соответствующее постановление подписал премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает NUR.KZ.

Документ был опубликован в эталонном контрольном банке нормативных правовых актов РК.

"Призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава", - говорится в постановлении.

В приложении к документу указано, что в 2024 году призовут в:

Вооруженные силы РК - 600 человек;

Пограничную службу КНБ РК - 80 человек;

Национальную гвардию - 42 человека;

МЧС - 30 человек.

Напомним, в ноябре прошлого года на портале "Открытые НПА" появился проект постановления о призыве офицеров запаса на воинскую службу.

Автором выступило Министерство обороны РК. Отмечалось, что целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2024 году для комплектования офицерами запаса вооруженных сил, пограничной службы, МЧС и национальной гвардии.

Добавим, что, согласно пункту 23 статьи 1 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", запас военнообязанных - военнообязанные, состоящие на воинском учете в местных органах военного управления районов, городов областного значения, используемые в целях доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь ВС, других войск и воинских формирований в период мобилизации, военного положения и в военное время.

А статья 32 того же закона гласит, что для прохождения воинской службы в мирное время призываются офицеры запаса в возрасте до 29 лет и офицеры запаса медслужбы до 32 лет, годные к воинской службе.