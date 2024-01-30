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На высокий отток военнослужащих из армии указали в Минобороны

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Военный в форме
Военные. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня вице-министр обороны Султан Камалетдинов в мажилисе заявил об оттоке военнослужащих из армии Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Султан Камалетдинов привел актуальные цифры по оттоку военнослужащих из армии.

"Особую тревогу вызывает высокий отток военнослужащих из армии. И с каждым годом их количество (уходящих из армии военнослужащих – прим. ред.) не уменьшается.

Только в период с 2020 по 2023 годы из Вооруженных Сил уволено 17065 военнослужащих, из них 4301 офицера и 12764 военнослужащих по контракту. Для сравнения, это численность примерно 15-ти развернутых механизированных бригад", – заявил спикер.

При этом он отметил, что на сегодня комплектование армии военнослужащими не компенсирует потерю профессионально подготовленных кадров.

Так, по данным вице-министра, за аналогичный период ряды Вооруженных Сил пополнили 14311 военнослужащих.

"Одна из причин, как я уже ранее говорил, относительно низкое денежное довольствие", – добавил Султан Камалетдинов.

Согласно Закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", денежное довольствие военнослужащих, за исключением военнослужащих срочной службы, кадетов и курсантов военных учебных заведений, включает в себя денежное содержание (должностной оклад и оклад по воинскому званию), надбавки за особые условия прохождения службы и другие надбавки и доплаты, предусмотренные законодательством РК.

Размеры должностных окладов и окладов по воинским званиям военнослужащих по контракту устанавливаются не ниже размеров должностных окладов государственных служащих на соответствующих должностях и размеров доплат за соответствующие специальные звания и классные чины.

При этом напомним, ранее премьер-министр Алихан Смаилов подписал постановление, согласно которому в Казахстане офицеров запаса призовут на воинскую службу на два года.

В 2024 году планируют призвать:

  • в Вооруженные силы РК – 600 человек;
  • в Пограничную службу КНБ РК – 80 человек;
  • в Национальную гвардию – 42 человека;
  • в МЧС – 30 человек.

Кроме того, в середине ноября сообщалось, что в Казахстане предлагается ввести новый вид воинской службы – службу в резерве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2058284-na-vysokiy-ottok-voennosluzhaschih-iz-armii-ukazali-v-minoborony/

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