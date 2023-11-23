Офицеров запаса в Казахстане, не прошедших службу, хотят призвать в армию на два года

В Казахстане офицеров запаса планируют призвать на срочную военную службу. Соответствующий проект постановления правительства публикует портал "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

"В соответствии со статьей 132 Закона РК от 16 февраля 2012 года "О воинской службе и статусе военнослужащих" правительство РК постановляет призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы", – говорится в тексте проекта постановления.

Разработчиком постановления, согласно пояснительной записке, числится Министерство обороны РК.

В ней поясняется, что основной целью проекта является призыв граждан на воинскую службу в 2024 году для комплектования офицерами запаса вооруженных сил, пограничной службы, МЧС и национальной гвардии.

Всего призыв, согласно документу, коснется 752 офицеров:

в вооруженные силы РК – 600 человек;

в пограничную службу (при КНБ) – 80;

в нацгвардию (при МВД) – 42;

в подразделения МЧС – 30.

Документ доступен для публичного обсуждения – оно продлится до 6 декабря.

Согласно пункту 23 статьи 1 Закона "О воинской службе и статусе военнослужащих", запас военнообязанных – военнообязанные, состоящие на воинском учете в местных органах военного управления районов, городов областного значения, используемые в целях доукомплектования, мобилизационного развертывания и восполнения потерь ВС, других войск и воинских формирований в период мобилизации, военного положения и в военное время.

А статья 32 того же закона гласит, что для прохождения воинской службы в мирное время призываются офицеры запаса в возрасте до 29 лет и офицеры запаса медслужбы до 32 лет, годные к воинской службе.