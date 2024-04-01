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Министр обороны рассказал Токаеву о состоянии боевой готовности армии Казахстана

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Касым-Жомарт Токаев и Руслан Жаксылыков
Касым-Жомарт Токаев и Руслан Жаксылыков. Фото: Акорда

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра обороны Руслана Жаксылыкова, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Президент – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад руководителя оборонного ведомства о состоянии боевой готовности армии.

Руслан Жаксылыков доложил об оперативной и боевой подготовке армейских подразделений, основных усилиях, направленных на обучение органов управления и личного состава. В ходе беседы была отмечена важность эффективного взаимодействия Вооруженных сил с центральными и местными органами власти в кризисных ситуациях, в том числе в текущий противопаводковый период. 

Президент также был проинформирован об оснащении Вооруженных сил современной техникой и вооружением, развитии войск территориальной обороны, совершенствовании военной инфраструктуры. Озвучена информация о запланированных на 2024 год мероприятиях в рамках председательства Казахстана в ШОС и ОДКБ, а также о проведении крупномасштабных учений, в том числе международного уровня.

Кроме того, главе государства было доложено о работе ведомства по военно-патриотическому воспитанию, весеннему призыву на срочную воинскую службу, мерах по повышению социального статуса военнослужащих и престижа воинской службы. 

Президент отметил важность деятельности казахстанского миротворческого контингента на Голанских высотах под эгидой ООН.

В завершение встречи глава государства поставил перед министром ряд задач, направленных на дальнейшее повышение боевого потенциала Вооруженных сил.

Отметим, в конце прошлого года в Казахстане предложили ввести новый вид воинской службы – службу в резерве.

В январе этого года экс-премьер министр Алихан Смаилов подписал постановление о призыве офицеров запаса. Он постановил призвать в установленном законодательством порядке в 2024 году на воинскую службу сроком на 24 месяца офицеров запаса, годных к воинской службе и не прошедших ее, для прохождения воинской службы на должностях офицерского состава.

Также в начале года на высокий отток военнослужащих из армии указали в Минобороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2076995-ministr-oborony-rasskazal-tokaevu-o-sostoyanii-boevoy-gotovnosti-armii-kazahstana/

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