Новый вид воинской службы хотят ввести в Казахстане

В мажилисе начали рассматривать законопроект, по которому в Казахстане предлагается ввести новый вид воинской службы – службу в резерве, передает корреспондент NUR.KZ.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам службы в резерве" предусматривает нормы, регламентирующие:

наделение лица, поступающего на воинскую службу в резерве, статусом военнослужащего, проходящего воинскую службу в резерве (военный резервист);

механизм отбора и приема на воинскую службу в резерве;

права и обязанности военного резервиста;

порядок прохождения воинской службы в резерве;

социальное обеспечение и обеспечение всеми видами довольствия военных резервистов;

увольнение со службы в резерве.

Как заявил в мажилисе министр обороны Руслан Жаксылыков, служба в резерве – новая для Казахстана, ее планируют формировать с 2025 года. Закон о службе в резерве существует в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Беларуси, Украине.

Служба в резерве для казахстанцев, как сообщили в Минобороны, будет оплачиваться по контракту. Цель создания резервной службы – укомплектовать воинские части подготовленными кадрами и создать готовые к боевым действиям резервные силы.

"Реализация законопроекта позволит гражданам проходить воинскую службу в резерве в воинских частях по месту проживания. Контракт с военными резервистами заключается в добровольном порядке на три года. Подготовка резервистов будет проводиться не более 2 месяцев в году, включая 30-дневные сборы и ежемесячные 2-3 дневные занятия", – отметил Жаксылыков.

Также, по его словам, военным резервистам планируется выплачивать ежемесячно минимальную заработную плату, а в период проведения сборов – среднюю месячную заработную плату.

При этом за военным резервистом на период прохождения службы в резерве будет сохраняться место работы и должность.

"Принятие закона даст определенный положительный социальный эффект: увеличатся доходы граждан, поступивших на воинскую службу в резерве, снизится их зависимость от помощи государства, повысится доверие населения к государству и вооруженным силам, военные резервисты будут воспитываться в духе казахстанского патриотизма.

Введение воинской службы в резерве позволит, не увеличивая вооруженные силы, подготовить определенное количество граждан, готовых к выполнению поставленных задач", – заявил глава Минобороны.

На первом этапе призвать в резервисты в Казахстане планируют около 2 тысяч человек. На их содержание понадобится около 3 млрд тенге. Министр обороны Жаксылыков заявил, что, возможно, "это накладно", однако эта сумма уже заложена в республиканский бюджет на 2025 год.

Отметим, согласно закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", воинская служба в Казахстане включает в себя:

воинскую службу по призыву;

воинскую службу по контракту.

К воинской службе по призыву относятся:

срочная воинская служба рядового и сержантского составов;

воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;

воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов.

К воинской службе по контракту относятся: