Оглашены предварительные итоги референдума по АЭС в Казахстане

Стали известны предварительные итоги референдума в Казахстане, согласно которым 71,12% избирателей поддержали строительство АЭС в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦИК.

Предварительные данные о голосовании озвучил в ходе брифинга председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

"По состоянию на 8 часов утра 7 октября завершился подсчет голосов на 10 523 участках в регионах страны и за рубежом. Вчера в течение дня ЦИК информировал казахстанцев о текущей оценке голосования… сегодня утром представлены электронные копии протоколов", – сообщил он.

Общее число граждан, имеющих право участвовать в референдуме составило 12 284 487 человек; число граждан, принявших участие – 7 820 204, или 63,66% от общего числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

Число проголосовавших "за" составило 5 561 937, "против" – 2 045 271. Таким образом, 71,12% казахстанцев проголосовали за строительство АЭС в Казахстане, против – 26,15%.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа – "да" или "нет".

Ранее стали известны результаты exit poll (опрос на выходе с избирательных участков). Аналитик фонда "Институт комплексных социальных исследований – Астана" сообщил, что за АЭС проголосовали 69,8% опрошенных. Ответили, что не согласны – 30,2% участников опроса.

По данным второго exit poll от Института общественной политики, за АЭС проголосовали 72,3% опрошенных казахстанцев, против АЭС – 27,7%. В опросе участвовали 44 160 человек.

По данным третьего exit poll, проведенного Институтом Евразийской интеграции, за строительство АЭС в Казахстане проголосовали 71,8%, против – 28,2%.

Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка на голосовании составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.

По информации МИД, общее количество проголосовавших граждан Казахстана за рубежом составило 9976 человек, явка превысила 81%.

Представители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел делились информацией о том, были ли выявлены нарушения во время референдума. По данным Генпрокуратуры, всего поступило три обращения.