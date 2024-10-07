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Референдум по АЭС в Казахстане: озвучены результаты экзитполов

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Участок для голосования
Участок для голосования. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК аналитик фонда "Институт комплексных социальных исследований – Астана" представил данные exit poll референдума по АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Как отметил аналитик фонда Алибек Тажибаев, у проголосовавших казахстанцев спрашивали, как они проголосовали на референдуме – за или против строительства АЭС в Казахстане.

"Предварительный подсчет результатов по методике exit poll. Заявили о том, что проголосовали за АЭС, 69,8% опрошенных. Ответили, что не согласны (со строительством АЭС – прим. ред.) – 30,2% участников опроса. Явка зафиксирована на уровне 67,3%", – сообщил аналитик.

Спикер добавил, что с помощью методики непрерывного потока было опрошено 283 519 проголосовавших граждан на 189 участках в Казахстане.

Инфографика
Инфографика: YouTube/ОРТАЛЫҚ КОММУНИКАЦИЯЛАР ҚЫЗМЕТІ

Как было озвучено в эфире телеканала 24KZ, по данным второго exit poll от Института общественной политики, за АЭС проголосовали 72,3% опрошенных казахстанцев, против АЭС - 27,7%. В опросе участвовали 44 160 человек.

Инфографика
Инфографика: 24.kz

По данным третьего exit poll, проведенного Институтом Евразийской интеграции по заказу Zakon.kz, 71,8% граждан проголосовали за строительство АЭС в Казахстане, 28,2% – против.

Опрос охватил 250 участков, 30 тысяч человек опрошены специально подготовленными интервьюерами методом face-to-face.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа – "да" или "нет".

Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка на голосовании составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.

Между тем представители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел рассказали, были ли выявлены нарушения во время референдума. По данным Генпрокуратуры, всего в органы прокуратуры поступило три обращения.

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Референдум по строительству АЭС в Казахстане
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170653-referendum-po-aes-v-kazahstane-ozvucheny-itogi-ekzitpolov/

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