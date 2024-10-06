"Поступило три обращения": в Генпрокуратуре и МВД рассказали о ходе референдума
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Представители Генпрокуратуры и МВД Казахстана на брифинге в СЦК рассказали, были ли выявлены нарушения во время проведения референдума по строительству АЭС, передает NUR.KZ.
"К этому часу в органы прокуратуры поступило три обращения. В них граждане затрагивали вопросы процесса голосования и наименования участковых комиссий референдума. В этой связи все обращения прокурорам направлены по компетенции в территориальные комиссии референдума. В судебный орган исковые заявления не поступали", — сообщили в Генпрокуратуре.
Представитель МВД сообщил, что мероприятия по обеспечению правопорядка и безопасности продолжаются и по завершению референдума.
"Можно отметить, что органы внутренних дел выполнили поставленные задачи. Приняты необходимые меры по охране общественного порядка, а также обеспечена безопасная работа наблюдателей и возможность гражданам свободно участвовать в референдуме.
Нарушение общественного порядка ни на одном из 10 тысяч участков референдума не допущено. В настоящее время продолжается подсчет голосов, ситуация на участках референдума все так же стабильная", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что стражи порядка продолжают нести службу в усиленном варианте. Участки референдума находятся под круглосуточной охраной полиции.
"В целом, как уже отмечалось, всего по стране в охране общественного порядка задействовано порядка 33 тысяч сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии.
После завершения подсчета голосов сотрудники полиции обеспечат сопровождение бюллетеней и протоколов в региональные комиссии референдума", – добавили в министерстве.
Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа – "да" или "нет".
Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка на голосовании составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.
Зампред ЦКР Константин Петров рассказал, сколько времени займет подсчет голосов – согласно нормам действующего законодательства, время подсчета голосов не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета.
"Территориальные комиссии к завтрашнему утру проинформируют ЦКР через электронные каналы связи о предварительных результатах голосования в регионах", – сообщил Петров.
Между тем представители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел рассказали, были ли выявлены нарушения во время референдума. По данным Генпрокуратуры, всего в органы прокуратуры поступило три обращения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170656-postupilo-tri-obrashcheniya-v-genprokurature-i-mvd-rasskazali-o-hode-referenduma/
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