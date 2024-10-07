Хотел остаться в истории: "динозавра" заметили на участке референдума в Караганде (видео)

Житель Караганды пришел на участок референдума в костюме динозавра. Так горожанин хотел повеселить людей и, по его словам, остаться в истории, передает телеканал "Астана".

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Как отмечает телеканал, остальных голосующих на референдуме появление динозавра на участке очень повеселило. Больше всего красный динозавр доставил радость детям, которые пришли на референдум с родителями.

Необычный наряд для участия в референдуме выбрал студент Ернар Ракишев. Он учится на историческом факультете и голосовал впервые.

Сам карагандинец признался, что таким образом хотел привлечь внимание общественности к важному вопросу в стране и отметиться в истории.

"Чтобы остаться в истории, надел костюм динозавра. Чтобы людям было интересно, я решили подойти с юмором", – поделился Ернар.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа – "да" или "нет".

Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка на голосовании составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.

После полуночи были опубликованы первые результаты exit poll – их представили три института. Ознакомиться с ними можно здесь.

Добавим, что вчера представители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел рассказали, были ли выявлены нарушения во время референдума. По данным Генпрокуратуры, всего в органы прокуратуры поступило три обращения. Известно также, что двух человек оштрафовали за нарушения во время проведения референдума.