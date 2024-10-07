Референдум по АЭС: сколько казахстанцев проголосовало за рубежом
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Все 74 участковые комиссии референдума за рубежом завершили свою работу, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство иностранных дел Казахстана.
По данным Telegram-канала МИД РК, общее количество проголосовавших граждан Казахстана в 59 странах составило 9976 человек.
"Это обеспечило явку в 81,06%", - сообщили в МИД.
Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа - "да" или "нет".
По данным третьего exit poll, проведенного Институтом Евразийской интеграции, за строительство АЭС в Казахстане проголосовали 71,8%, против - 28,2%.
Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка на голосовании составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.
Представители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел делились информацией о том, были ли выявлены нарушения во время референдума. По данным Генпрокуратуры, всего поступило три обращения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170753-skolko-kazahstancev-progolosovalo-za-rubezhom/
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