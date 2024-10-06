Сколько времени уйдет на подсчет голосов после референдума в Казахстане

Заместитель председателя Центральной комиссии референдума Константин Петров на брифинге в ЦКР рассказал, сколько времени займет подсчет голосов, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщил Петров, голосование на всех участках референдума в Казахстане официально завершено.

"Участковые комиссии приступили к подсчету голосов. Время подсчета голосов на участках референдума, согласно нормам действующего законодательства, не должно превышать 12 часов с момента начала подсчета.

Территориальные комиссии к завтрашнему утру проинформируют ЦКР через электронные каналы связи о предварительных результатах голосования в регионах", – сообщил Петров.

Напомним, в воскресенье, 6 октября, в Казахстане прошел референдум по строительству атомной электростанции на территории страны. Казахстанцы должны были ответить на один вопрос: "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Чтобы высказать свою позицию по этому поводу, гражданам нужно было поставить галочку или крестик напротив одно из двух вариантов ответа – "да" или "нет".

Согласно предварительным данным, озвученным Центральной комиссией референдума, итоговая явка на голосовании составила 63,87%. Всего в голосовании приняли участие 7 820 918 человек.

Между тем представители Генпрокуратуры и Министерства внутренних дел рассказали, были ли выявлены нарушения во время референдума. По данным Генпрокуратуры, всего в органы прокуратуры поступило три обращения.