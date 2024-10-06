Батыры, супергерои и свадебное платье: образы казахстанцев на референдуме удивили пользователей Сети
Опубликовано:
Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в стране. Многие казахстанцы, посетившие участки голосования, подошли к своим образам креативно, передает NUR.KZ.
Сегодня многие казахстанцы удивили соотечественников своим ярким появлением на участках голосования по вопросу строительства АЭС в Казахстане.
К примеру, в Караганде на участок пришла девушка в свадебном платье. Как сообщает местный Instagram-паблик, отдать свой голос за будущее Казахстана на избирательный участок №73 пришли молодожены Толегенов Асылхан Канатулы и Болатова Сабина Куралбековна. Молодая пара, заключив брак, решила выполнить свой гражданский долг.
Есть и те, кто шокировал пребывающих на участке казахстанцев своим видом.
Как сообщает Telegram-канал НЕХабар, на одном из участков были замечены казахстанцы в костюмах супергероев на Tesla’х.
Необычный посетитель замечен и на участке в Алматы. Как сообщает РСК мегаполиса, на избирательном участке был замечен курьер по доставке еды. Отмечается, что парень, вероятно, по маршруту забежал на участок отдать свой гражданский долг в день референдума.
Проголосовали на референдуме, по данным РСК Алматы, и батыры. Отмечается, что на избирательном участке №585, расположенном в школе-лицее №173 мегаполиса, алматинцев встречали двухметровые батыры. Данной акцией организаторы создали тематическую атмосферу, позволяющую окунуться в мир номадов и проникнуться духом Великой степи.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.
На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".
Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Мисс "Казахстан-2023" и "Мисс Алматы-2024" проголосовали на референдуме в Алматы (фото)
- Женис Касымбек принял участие в референдуме в Астане
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2170420-batyry-supergeroi-na-tesla-i-svadebnoe-plate-obrazy-kazahstancev-na-referendume-udivili-polzovateley-seti/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.