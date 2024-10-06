Батыры, супергерои и свадебное платье: образы казахстанцев на референдуме удивили пользователей Сети

Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в стране. Многие казахстанцы, посетившие участки голосования, подошли к своим образам креативно, передает NUR.KZ.

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Сегодня многие казахстанцы удивили соотечественников своим ярким появлением на участках голосования по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

К примеру, в Караганде на участок пришла девушка в свадебном платье. Как сообщает местный Instagram-паблик, отдать свой голос за будущее Казахстана на избирательный участок №73 пришли молодожены Толегенов Асылхан Канатулы и Болатова Сабина Куралбековна. Молодая пара, заключив брак, решила выполнить свой гражданский долг.

Есть и те, кто шокировал пребывающих на участке казахстанцев своим видом.

Как сообщает Telegram-канал НЕХабар, на одном из участков были замечены казахстанцы в костюмах супергероев на Tesla’х.

Необычный посетитель замечен и на участке в Алматы. Как сообщает РСК мегаполиса, на избирательном участке был замечен курьер по доставке еды. Отмечается, что парень, вероятно, по маршруту забежал на участок отдать свой гражданский долг в день референдума.

Курьер. Кадр из видео: РСК Алматы

Проголосовали на референдуме, по данным РСК Алматы, и батыры. Отмечается, что на избирательном участке №585, расположенном в школе-лицее №173 мегаполиса, алматинцев встречали двухметровые батыры. Данной акцией организаторы создали тематическую атмосферу, позволяющую окунуться в мир номадов и проникнуться духом Великой степи.

Батыры на избирательном участке. Фото: РСК Алматы

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС.

На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет. Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так - "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?".

Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.