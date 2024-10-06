Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по АЭС (видео)
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Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, он пришел в избирательный участок 256, передает NUR.KZ.
Нурсултан Назарбаев принял участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Он пришел в избирательный участок 256, который расположен в здании театра "Астана опера".
Назарбаев не стал выходить к журналистам, лишь обратился к присутствующим с короткой речью.
"Бақытты болындар, табысты болындар. Жарайды ма?" (Будьте счастливы, будьте успешны - перевод с каз. - прим. ред.)", - сказал он.
Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.
Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.
Голосование будет проходить до 20:00.
Ранее Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, а позже высказался о работе правительства.
Также президент ответил на вопрос - кто, в случае положительного решения на референдуме, сможет построить АЭС в Казахстане.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2170428-nursultan-nazarbaev-progolosoval-na-referendume-po-aes/
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