Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по АЭС (видео)

Нурсултан Назарбаев проголосовал на референдуме по вопросу строительства АЭС, он пришел в избирательный участок 256, передает NUR.KZ.

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Нурсултан Назарбаев принял участие в референдуме по вопросу строительства АЭС в Казахстане. Он пришел в избирательный участок 256, который расположен в здании театра "Астана опера".

Назарбаев не стал выходить к журналистам, лишь обратился к присутствующим с короткой речью.

"Бақытты болындар, табысты болындар. Жарайды ма?" (Будьте счастливы, будьте успешны - перевод с каз. - прим. ред.)", - сказал он.

Напомним, сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по вопросу строительства АЭС. На референдуме казахстанцы должны решить, нужна стране атомная электростанция или нет.

Звучит вопрос, выдвигаемый на референдум, так – "Согласны ли Вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?". Казахстанцы могут выбрать один из двух ответов: "да" или "нет" и поставить напротив галочку или крестик.

Голосование будет проходить до 20:00.

Ранее Касым-Жомарт Токаев проголосовал на республиканском референдуме по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, а позже высказался о работе правительства.

Также президент ответил на вопрос - кто, в случае положительного решения на референдуме, сможет построить АЭС в Казахстане.