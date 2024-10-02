Запретить онлайн-кредиты в Казахстане предложил депутат

На заседании мажилиса депутат Магеррам Магеррамов предложил запретить электронное кредитование казахстанцев, поскольку пока в стране бессильны против киберпреступлений, передает корреспондент NUR.KZ.

"Несмотря на все меры, предпринимаемые уполномоченными органами, сегодня продолжает расти число граждан, пострадавших от интернет-мошенничества. Круг привлекаемых лиц, так называемых "дропперов", также несопоставимо велик. Причиненный ущерб исчисляется миллиардами тенге. Особо стоит отметить, что злоумышленники обладают всеми необходимыми персональными данными своих жертв, вплоть до информации о наличии счетов в банках.

Несмотря на то, что мошенники орудуют в стране уже не первый год, до сегодняшнего дня уполномоченным органом не выявлены источники "утечки" персональных данных наших граждан. Данное обстоятельство говорит о том, что наша система защиты персональных данных слаба и любого характера информация, будь то ИИН или биометрия - может стать орудием преступления для киберпреступников", - заявил депутат Магеррам Магеррамов.

Он добавил, что в Казахстане преступления данной категории не раскрываются, а пострадавшие при этом долгие годы выплачивают кредиты по займам, которые на них взяли мошенники.

Исходя из этого, депутат предложил запретить электронное кредитование казахстанцев.

"Пока мы бессильны в войне против киберпреступников, фракция НПК считает необходимым перейти к действенным мерам для предотвращения киберпреступлений.

Предлагаем Национальному банку РК принять меры для предотвращения использования механизмов банковских услуг как инструмента мошенничества путем установления запретов на электронное кредитование граждан", - заявил Магеррамов.

По его мнению, только такими категоричными мерами можно исключить дальнейшее процветание мошенничества в сфере электронного кредитования и сократить число закредитованных из-за мошенничеств граждан.

Напомним, в августе на сайте epetition.kz была опубликована петиция ОФ "Хак-Назар" с предложением запретить выдачу онлайн-кредитов и усилить контроль предоставления микрокредитов.

После появления петиции пользователи стали жаловаться на то, что не могут подписаться. В Минкульте пояснили, что петиция находится на модерации в ведомстве, которая может занять до 20 рабочих дней.

Однако петиция не прошла модерацию и была отклонена госорганом. В Минкульте объяснили это отсутствием правового механизма рассмотрения петиции по данной теме.

Добавим также, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев. Позже замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.