Молодой парень погиб, упав с крыши многоэтажки в Алматы

Молодой парень погиб в Алматы сегодня, 23 сентября. Информация об этом появилась в Сети - в полиции прокомментировали трагедию, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале Almaty News - в публикации сообщается, что в Ауэзовском районе с крыши высотки упал 18-летний парень. Автор предполагает, что парень мог совершить суицид.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в Алматы погиб 19-летний курсант Пограничной академии КНБ. Согласно информации в соцсетях, он спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

В Комитете национальной безопасности прокомментировали смерть курсанта - там сообщили , что причина смерти - падение с высоты. Органами полиции начато досудебное расследование.

До этого мы писали, что в Алматы за 10 дней, с 12 сентября, 4 ребенка покончили жизнь самоубийством.