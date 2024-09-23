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Молодой парень погиб, упав с крыши многоэтажки в Алматы

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Многоэтажный жилой дом
Дом. Иллюстративное фото: pexels.com

Молодой парень погиб в Алматы сегодня, 23 сентября. Информация об этом появилась в Сети - в полиции прокомментировали трагедию, передает NUR.KZ.

Информация появилась в Telegram-канале Almaty News - в публикации сообщается, что в Ауэзовском районе с крыши высотки упал 18-летний парень. Автор предполагает, что парень мог совершить суицид.

"По данному факту отделом полиции при УП Ауэзовского района возбуждено уголовное дело. Мотив и обстоятельства устанавливаются", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в Алматы погиб 19-летний курсант Пограничной академии КНБ. Согласно информации в соцсетях, он спрыгнул с высотного дома по проспекту Достык. Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

В Комитете национальной безопасности прокомментировали смерть курсанта - там сообщили , что причина смерти - падение с высоты. Органами полиции начато досудебное расследование.

До этого мы писали, что в Алматы за 10 дней, с 12 сентября, 4 ребенка покончили жизнь самоубийством.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/accident/2164791-molodoy-paren-pogib-upav-s-kryshi-mnogoetazhki-v-almaty/

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