"Миссис Казахстан 2024" выбрали в Алматы (видео)

В Алматы вчера состоялся финал конкурса Mrs Kazakhstan Globe 2024 – судьи конкурса выбрали самую красивую замужнюю женщину Казахстана, передает сайт телеканала КТК.

Главным условием конкурса красоты было наличие обручального кольца на пальце. Всего за корону боролись 500 участниц: от юных девушек до эффектных бабушек. Но пройти в финал смогли лишь 18 участниц.

"Это, конечно, проект для женщин. Не просто, как выйти на сцену, показать себя, фигуру. Потому что это все-таки женщины. Они многого достигли в этой жизни, у них большой опыт. Поэтому им есть, что рассказать этому миру, есть чем поделиться и показать другим женщинам: что можно быть многогранной, можно многое успевать и можно быть счастливой женщиной", - поделилась национальный директор конкурса Mrs Kazakhstan Globe Жанна Мейрембаева.

Финалистки выходили на сцену несколько раз: выход-знакомство, дефиле в национальных костюмах и эффектных платьях.

По мнению звездных судей, наибольшего количества баллов оказалась достойна Мадина Абдыгапарова. Теперь она поедет представлять Казахстан на конкурсе "Миссис Земной шар". Он пройдет весной следующего года.

Источник: КТК

На официальном сайте конкурса указано, что международный конкурс Mrs.Globe проводится в мире с 1996 года с участием более 70 стран. В Казахстане отборочный тур впервые прошел 2 года назад, в 2022-м.

Основная идея проекта, как указано на сайте, направлена на популяризацию счастливой семьи, воспитания и преемственности поколения как национальной идеи, возрождению престижа семейных ценностей и приоритетов.