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Самую красивую девушку выбрали в Уральске

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Победительница конкурса "Мисс Уральск"
Алма Хабулова. Фото: mgorod.kz

9 сентября подвели итоги ежегодного конкурса "Мисс Уральск". Самой красивой девушкой города назвали 30-летнюю Алму Хабулову, передает "Мой город".

Алма Хабулова родом из Аксая, но выросла в Уральске. Закончила университет КИМЭП в Алматы по двум специальностям: менеджмент и маркетинг.

После окончания вуза на протяжении 10 лет жила и работала в Алматы, но после решила вернуться в свой родной и любимый город, чтобы быть ближе к родным. У Алмы есть старшая сестра.

Алма Хабулова с дипломом
Победительница с дипломом. Фото: mgorod.kz

В данный момент девушка помогает родным в ведении семейного бизнеса, а также на постоянной основе снимается в рекламе, озвучивает ролики и ведет видеообзоры.

Алма Хабулова окончила школу радиоведущих, рисует digital-иллюстрации и любит работать event-организатором. К тому же более четырех лет она занимается организацией праздников для развивающего центра для детей, болеющих синдромом Дауна и РАС. 

Девушки на конкурсе красоты в Уральске
Участницы конкурса "Мисс Уральск". Фото: mgorod.kz

"На моем счету есть такие мероприятия, как выставка картин, вечер с Баян Есентаевой, Аидой Кауменовой и многие другие. Люблю читать книги по психологии. Мое основное хобби - это конный спорт. У меня даже есть свой любимый конь. По жизни иду с девизом: абсолютно все искренние мечты сбываются. Просто для исполнения некоторых еще не наступило время", - делится "Мисс Уральск".

Участницы конкурса "Мисс Уральск"
Конкурсантки на сцене. Фото: mgorod.kz

Ранее прошла пресс-конференция, на которой объявили о старте кастинга для участия в конкурсе "Мисс Казахстан-2024". Осенью станут известны все имена первых красавиц региональных этапов.

Девушки примут участие в полуфинале. А главное состязание за корону "Мисс Казахстан-2024" пройдет в ноябре.

В прошлом году финал Национального конкурса красоты "Мисс Казахстан-2023" прошел в Алматы. За корону победительницы и звание первой красавицы страны боролись 25 девушек. Главный титул завоевала Сабина Идрисова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2159701-samuyu-krasivuyu-devushku-vybrali-v-uralske/

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