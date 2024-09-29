Три новых аэропорта построят в Казахстане: названы места

В курортных зонах Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли будут построены аэропорты, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта РК.

На сайте Минтранса сообщается, что глава ведомства Марат Карабаев ознакомился с выбранными площадками для строительства новых аэропортов на востоке страны.

Уже известно, что в Катон-Карагайском районе новую воздушную гавань построят между селами Катон-Карагай и Улкен Нарын, недалеко от села Солдатово. Расстояние от места строительства до села Катон-Карагай составляет 38 км.

В Зайсане аэропорт расположится на территории бывшего военного аэродрома имени Сатпаева. Расстояние от места строительства до Зайсана составляет 25 км.

"Так, на начальном этапе в аэропортах будет построена индивидуальная взлетно-посадочная полоса (ИВПП) длиной 2200 метров для воздушных судов Q400, ATR 42/72, CRJ200. Данные типы воздушных судов позволят обеспечить авиасообщение с Астаны и Алматы до туристических мест области", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что будет предусмотрена возможность для дальнейшего удлинения ИВПП что позволит принимать широкофюзеляжные самолеты с большой вместительностью типа Аirbus А320, Boeing 737.

"Строительство всех трех аэропортов начнем в 2025 году", - сказал Марат Карабаев.

Он также провел встречу с представителями местного исполнительного органа, экспертами строительной и авиационной отрасли, где был обсужден план по строительству аэропортов.

Указанные участки признаны наиболее оптимальными в рассматриваемых районах по результатам предварительных исследований экспертов авиационной и строительной отрасли, проектировщиков исходя из следующих факторов:

Проведенного анализа рельефа, метеоусловий, розы ветров. Отсутствие препятствий, в том числе горных для посадки воздушных судов. Возможность приема-выпуска воздушных судов с обоих курсов посадки. Возможность будущего расширения аэропортовой инфраструктуры. Удобное расположение между граничащими районами области (Улкен Нарын, Катон-Карагай и Зайсан, Тарбагатай. Наличие инженерной инфраструктуры и близость к существующим дорогам.

В начале сентября текущего года президент Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны заявил о необходимости строить аэропорты в курортных зонах Казахстана.

Напомним, в январе текущего года Марат Карабаев поручил рассмотреть вопросы строительства и реконструкции аэропортов в городах Урджар, Ушарал, Зайсан, Катон-Карагай, Каркаралы, Улытау и Аркалык, а также продолжить работу по развитию малой авиации.

Также сообщалось, что у министерства в планах на ближайшие два-три года осуществить модернизацию аэропортов Балхаша (8,3 млрд тенге) и Урджара (3,5 млрд тенге). Также прорабатывается вопрос строительства аэропортов Каркаралы (10 млрд тенге), Улытау (10 млрд тенге), Зайсан (16 млрд тенге) и Катон-Карагай (23,2 млрд тенге).

Мы сообщали, что международный грузопассажирский аэропорт намерены построить в области Жетiсу инвесторы - планируется, что воздушная гавань начнет работать в 2027.

Между тем еще в 2020 году экс-аким ВКО Даниал Ахметов заявлял, что в Урджаре в скором времени смогут приземляться самолеты Boeing.