Аэропорту Ушарал разрешили работу после реконструкции

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С 3 по 5 августа Авиационная администрация Казахстана провела проверку аэропорта Ушарал после проведенной реконструкции и в итоге разрешила работу воздушной гавани, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации.

Специалисты проверили аэропорт после проведенной реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы, которую удлинили до 2,7 км, а также расширили рулежную дорожку.

На сегодняшний день все основные работы завершены. Акимат Жетысуской области и подрядная организация работают над реализацией оставшихся работ по проекту.

Аэропорту Ушарал по итогам проверки выдали сертификат годности к эксплуатации. Благодаря этому уже сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан.

Рейсы будут выполняться авиакомпанией SCAT на воздушных судах Bombardier CRJ2 на 50 кресел. Частота полетов - 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов в остальное время.

Стоимость билета будет составлять 15 000 тенге и 16 000 тенге соответственно. Полеты начнутся с 15 августа.

Также сообщается, что авиакомпания «Жетысу» с 11 августа будет выполнять полеты по маршруту Ушарал – Талдыкорган с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов в остальной период.

Полеты будут выполняться на самолетах Let L-410 Turbolet на 19 кресел. Стоимость билета – 8000 тенге.

Напомним, что в июле глава МИИР Каирбек Ускенбаев поручал ускорить завершение реконструкции аэропортов Ушарала и Урджара. Тогда сообщалось, что сроки выполнения работ сдвинулись из-за недобросовестных подрядчиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1982387-aeroportu-usharal-razreshili-rabotu-posle-rekonstruktsii/