Новые аэропорты построят в ряде городов Казахстана

Министр транспорта поручил рассмотреть вопросы строительства и реконструкции аэропортов в ряде городов Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Вчера, 24 января, глава Минтранспорта РК Марат Карабаев провел совещание по вопросам развития малой авиации в стране, в котором участвовали представители акиматов областей Абай, Ұлытау, Жетісу, Восточно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областей, авиакомпаний "Жетысу" и "Южное небо", а также аэропортов Ушарал, Урджар и Зайсан.

По итогам совещания министр поручил рассмотреть вопросы строительства и реконструкции аэропортов в городах Урджар, Ушарал, Зайсан, Катон-Карагай, Каркаралы, Улытау и Аркалык, а также продолжить работу по развитию малой авиации.

Напомним, в середине декабря министр транспорта Марат Карабаев сообщил, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам. Это будут аэропорты Актобе, Туркестана и Кызылорды.

Также глава Минтранспорта поручил акиматам принять меры по возврату ранее предоставленных земельных участков около аэропортов.

Кроме того, по словам Марата Карабаева, у министерства в планах на ближайшие два-три года осуществить модернизацию аэропортов Балхаша (8,3 млрд тенге) и Урджара (3,5 млрд тенге). Также прорабатывается вопрос строительства аэропортов Каркаралы (10 млрд тенге), Улытау (10 млрд тенге), Зайсан (16 млрд тенге) и Катон-Карагай (23,2 млрд тенге).

Между тем еще в 2020 году уже бывший аким ВКО Даниал Ахметов заявлял, что в Урджаре в скором времени смогут приземляться самолеты Boeing.