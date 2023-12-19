Министр транспорта поручил акиматам изъять земли возле аэропортов

Акиматам поручено принять меры по возврату ранее предоставленных земельных участков около аэропортов. Об этом министр транспорта сообщил в своем докладе на заседании кабмина, передает NUR.KZ.

"Незаконное распределение мест вблизи аэропортов продолжает угрожать безопасности полетов.

В текущем году приняты законодательные изменения, исключающие появление новых объектов на территории аэропорта.

В этой связи акиматам необходимо обратить особое внимание на недопущение незаконного строительства на территории вокруг аэропорта и принять меры по возврату государству ранее предоставленных земельных участков", – говорится в его докладе.

Кроме того, по словам Марата Карабаева, у министерства в планах на ближайшие два-три года осуществить модернизацию аэропортов Балхаша (8,3 млрд тенге) и Урджара (3,5 млрд тенге). Также прорабатывается вопрос строительства аэропортов Каркаралы (10 млрд тенге), Улытау (10 млрд тенге), Зайсан (16 млрд тенге) и Катон-Карагай (23,2 млрд тенге).

Напомним, еще в мае министр транспорта Марат Карабаев заявил, что незаконно выданные участки вблизи аэропортов в Казахстане могут изъять. С его слов, в границах санитарно-защитной зоны аэропортов местными исполнительными органами предоставлено порядка 1,2 тыс. участков, на которых возведено свыше 900 строений. В их числе жилые, коммерческие и другие объекты.

Местным исполнительным органам было поручено принятие действенных мер по соблюдению требований законодательства при выдаче земельных участков на приаэродромной территории.

Позже президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой рассказал, что в городе проводится аудит зданий, расположенных близ воздушной гавани.

Также он сообщил о судьбе заброшенного здания терминала аэропорта и заброшенной гостиницы.

Сегодня в своем докладе министр транспорта рассказал, что три казахстанских аэропорта могут передать в доверительное управление глобальным инвесторам.