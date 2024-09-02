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Аэропорты могут появиться в курортных зонах Казахстана

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Озеро Алаколь
Озеро Алаколь: Max Zolotukhin/Getty Images

Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны заявил о необходимости строить аэропорты в курортных зонах Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

"Важнейшая задача – развитие аэрохабов. В Казахстане ежегодно обрабатывается около 150 тысяч тонн авиагрузов. В ближайшие четыре года этот показатель можно увеличить в два раза. Предстоит создать все условия для расширения возможностей наших аэропортов по транспортировке грузов.

В зоне пристального внимания должно быть развитие внутренних авиамаршрутов, особенно это касается вопроса инфраструктуры на основных туристических объектах", - заявил президент.

По словам главы государства, взлетно-посадочные полосы курортных зон Балхаша и Алаколя уже модернизированы.

"Предстоит раскрыть потенциал курортных зон Катон-Карагая, Зайсана и Кендирли. В курортных зонах нужно строить аэровокзальные комплексы и аэропорты с подведением качественной дорожной инфраструктуры. За счет Фонда развития промышленности следует приобрести воздушные суда малой авиации.

Хочу особо отметить, что при реализации туристических проектов важно не нарушить экологический баланс, избежать ущерба природе", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2156002-aeroporty-mogut-poyavitsya-v-kurortnyh-zonah-kazahstana/

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