Дождь, снег и морозы до 7 градусов обещают на части Казахстана в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде с 26 по 28 сентября. Так, на части Казахстана ожидаются осадки в виде снега и дождя, ночью - заморозки в 2-7 градусов, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В ближайшие дни на севере, востоке и юго-востоке Казахстана ожидаются осадки, в горных районах юго-востока - сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

На западе, северо-западе и в центре страны обещают погоду без осадков. В ночные и утренние часы на севере, востоке, юго-востоке - туман.

Температура воздуха постепенно повысится днем на западе Казахстана до +20...+27 градусов, на севере, в центре - до +15...+23 градусов, на крайнем юге - до +18...+25 градусов, на юго-востоке - до +12...+20 градусов, на востоке страны - в пределах +3...+11 градусов.

Между тем сегодня в Алматы и Шымкенте ожидается дождь, в Астане - ясная погода.

Еще синоптики рассказывали о погоде в мегаполисах Казахстана на этой неделе. В столице до конца недели осадков не ожидается, при этом завтра в городе обещают температуру в 2 градуса. В Алматы - дожди и похолодание до 9 градусов, в Шымкенте будет ясно.