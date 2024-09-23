Жара до 30 градусов ожидается в Шымкенте на этой неделе

Жителям Шымкента в ближайшие 7 дней, с 23 по 30 сентября, обещают ясную погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

23 сентября в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 22 градуса. Днем воздух может прогреться до плюс 30 градусов, но ночью температура опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 3,9 м/с.

24 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 23 градуса. Максимальная температура составит плюс 30 градусов, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 4,2 м/с.

25 сентября будет пасмурно, без осадков. Средняя температура – плюс 23 градуса. Днем температура поднимется до плюс 30 градусов, а ночью опустится до плюс 18 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

26 сентября в Шымкенте обещают ясную погоду. Температура в среднем – плюс 21 градус. Максимально температура поднимется до плюс 28 градусов, а опуститься может до плюс 16 градусов. Скорость ветра будет равняться 7,9 м/с.

27 сентября будет малооблачно, без осадков. Среднесуточная температура – плюс 20 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 26 градусов, а ночью похолодает до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 10,5 м/с.

28 сентября осадков не ожидается. Температура в среднем остановится на отметке плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 27 градусов, минимальная – плюс 15 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 10,7 м/с.

29 сентября, по прогнозам, будет ясно, без осадков. Средняя температура составит плюс 19 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 26 градусов, но ночью похолодает до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 11,2 м/с.