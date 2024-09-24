Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заморозки и снег: штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана

Опубликовано:

Заморозки
Заморозки. Иллюстративное фото: pixabay.com

Жителей ряда регионов Казахстана предупредили об ухудшении погодных условий - ожидаются туман, заморозки и осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Свежая публикация по теме:
Алматинцев призвали не ходить в горы в ближайшее время

25 сентября ночью и утром на севере области Ұлытау ожидается туман. Ветер северо-восточный на востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, востоке области высокая пожарная опасность.

Предстоящей ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области тоже ожидается туман. Ветер северо-восточный на юге области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится высокая пожарная опасность, на востоке, западе области чрезвычайная пожарная опасность. Также ожидается резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

Ночью на севере Западно-Казахстанской области будут заморозки 2 градуса. На севере, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Также ночью на северо-востоке Мангистауской области пообещали сильный дождь. Ночью на западе, северо-востоке, в центре области, днем на северо-востоке области - гроза. Ветер северо-восточный на юге, северо-востоке, в центре области 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Завтра в Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, юго-востоке области порывы 15-18 м/с. 25 сентября в Актюбинской области на большей части сохранится высокая, на западе, юге, в центре чрезвычайная пожарная опасность.

25 сентября днем на западе, в центре Кызылординской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на северо-западе области высокая пожарная опасность.

В среду днем на юге, в центре, горных районах области Жетісу ожидается гроза. Ветер северо-западный на юге днем в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области обещают туман. На юге области сохранится высокая пожарная опасность.

25 сентября ночью и утром на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Завтра днем на юге, в горных районах Алматинской области будет гроза. Ветер западный днем на юге, в горных районах порывы 15-20 м/с. На севере, западе области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

А в Алматы 25 сентября в конце дня тоже ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15 м/с.

25-27 сентября на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается ночью снег, днем осадки (дождь, снег), ночью и утром возможен туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке области 15-20 м/с, 26-27 сентября порывы 23-28 м/с. 25 сентября - резкое понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

Ночью в области Абай прогнозируется резкое понижение температуры воздуха до 2-7 мороза. Также ночью на севере, в центре региона - туман. Ветер северный, северо-восточный днем на юго-западе, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

24-25 сентября ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 25 сентября днем на севере, юге, в горных районах области гроза. 24-25 сентября ветер северо-западный с переходом на северо-восточный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. 24-25 сентября на большей части области сохранится чрезвычайная, на юго-западе, юго-востоке области высокая пожарная опасность.

В среду ночью на юге, востоке Павлодарской области будет туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер западный, северо-западный ночью на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с.

Завтра днем в горных районах Туркестанской области возможна гроза. Ветер северо-восточный днем на западе, в горных районах области 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность.

Ночью на западе, юге Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, восточный ночью на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Погода
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2165544-zamorozki-i-sneg-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-ryade-regionov-kazahstana/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie