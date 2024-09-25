Дожди обещают в двух мегаполисах Казахстана в среду

В среду, 25 сентября, в Алматы и Шымкенте обещают дожди, а жителей Астаны ждет похолодание до 0 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 23 градусов, а ночью опустится до 11 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 0 градусов. Скорость ветра – 3,6 м/с.

В Шымкенте тоже ожидается небольшой дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 30 градусов, ночью опустятся до 16 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,4 м/с.