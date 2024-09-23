До 2 градусов похолодает на этой неделе в Астане

В ближайшие 7 дней – с 23 по 30 сентября – в Астане обещают погоду без осадков, при этом ночами в столице похолодает до 2 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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23 сентября в Астане осадков не будет. Температура в среднем составит плюс 11 градусов. Днем воздух может прогреться до плюс 15 градусов, но ночью температура опустится до плюс 7 градусов. Скорость ветра составит 8,9 м/с.

24 сентября ожидается ясная погода без осадков. Температура составит около плюс 7 градусов. Максимальная температура составит плюс 12 градусов, а минимальная – плюс 4 градуса. Скорость ветра составит до 6,9 м/с.

25 сентября осадков не будет. Средняя температура – плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 11 градусов, а ночью опустится до плюс 2 градусов. Скорость ветра составит 4,0 м/с.

26 сентября в Астане обещают облачную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 7 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 11 градусов, а опуститься может до плюс 2 градусов. Скорость ветра будет равняться 4,8 м/с.

27 сентября будет пасмурно, но осадки не прогнозируют. Среднесуточная температура – плюс 11 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 15 градусов, а ночью похолодает до плюс 6 градусов. Скорость ветра составит 4,3 м/с.

28 сентября вновь обещают пасмурную погоду без осадков. Температура в среднем остановится на отметке плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 18 градусов, минимальная – плюс 9 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 3,7 м/с.

29 сентября, по прогнозам, будет облачно. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 8 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.