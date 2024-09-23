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Дождливую неделю обещают синоптики жителям Алматы

Опубликовано:

Дождь в Алматы
Дождь в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

На этой неделе – с 23 по 30 сентября – в Алматы обещают дожди и похолодание до 9 градусов. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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23 сентября в Алматы обещают небольшой дождь. Температура в среднем составит плюс 21 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 26 градусов, но ночью температура опустится до плюс 15 градусов. Скорость ветра составит 3,2 м/с.

24 сентября вновь ожидается небольшой дождь. Температура составит около плюс 20 градусов. Максимальная температура составит плюс 25 градусов, а минимальная – плюс 17 градусов. Скорость ветра составит до 2,6 м/с.

25 сентября вновь обещают дождь. Средняя температура – плюс 18 градусов. Днем температура поднимется до плюс 23 градусов, а ночью опустится до плюс 14 градусов. Скорость ветра составит 4,5 м/с.

26 сентября в Алматы прогнозируют дождь. Температура в среднем – плюс 14 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 18 градусов, а опуститься может до плюс 12 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,9 м/с.

27 сентября также обещают дождь. Среднесуточная температура – плюс 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 18 градусов, а ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

28 сентября будет пасмурно, но осадки не ожидаются. Температура в среднем остановится на отметке плюс 12 градусов. Максимальная температура составит плюс 17 градусов, минимальная – плюс 8 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 2,7 м/с.

29 сентября, по прогнозам, будет ясная погода без осадков. Средняя температура составит плюс 13 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 18 градусов, но ночью похолодает до плюс 9 градусов. Скорость ветра составит 2,5 м/с.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164513-dozhdlivuyu-nedelyu-obeshchayut-sinoptiki-zhitelyam-almaty/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождливую неделю обещают синоптики жителям Алматы

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