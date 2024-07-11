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Флот AirAstana пополнился новым самолетом

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Airbus A320neo
Новый самолет Air Astana: Airbus A320neo. Фото: t.me/PR_AirAstana

Новый авиалайнер Airbus A320neo стал 47-м воздушным судном семейства Airbus во флоте авиакомпании и 54-м самолетом во флоте группы Air Astana, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале авиакомпании, авиалайнер Airbus A320neo прибыл 29 июня в Астану напрямую с завода-производителя в Тулузе (Франция).

Самолет оснащен современными технологиями, обеспечивающими повышенную экономичность и комфорт. Авиалайнер отличается сниженным уровнем шума, увеличенной дальностью полета и улучшенной топливной эффективностью, что соответствует стратегическим целям Air Astana по уменьшению воздействия на окружающую среду и повышению операционной эффективности.

Введение нового Airbus A320neo позволит расширить маршрутную сеть и предложить больше удобных вариантов для путешествий как внутри страны, так и на международных направлениях, отмечается в публикации.

Напомним, ранее первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в кулуарах казахстанско-китайского форума в Астане объяснил задержки рейсов авиакомпании Air Astana тем, что нет достаточно запасных самолетов.

А глава Минтранспорта прокомментировал коллективную жалобу сотрудников Air Astana, которые сообщили о своих недовольствах работой в компании. В том числе они говорили и о том, что самолетов в компании на самом деле меньше, чем публично сообщается.

В марте этого года в аэропорту Алматы задерживались рейсы из-за сильного снегопада. Тогда представители Air Astana сообщили, что 38 рейсов задержались, еще 10 – отменили. Пассажирам рассказали, куда обращаться в данном случае.

До этого компанию несколько раз штрафовали за задержки рейсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2132505-flot-airastana-popolnilsya-novym-samoletom/

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