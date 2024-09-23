Получившие соцжилье сдают его в аренду: в Карагандинской области начнут проверку

Аким Карагандинской области поручил провести проверку выданного соцжилья - в госорган поступают жалобы жителей по поводу их целевого использования, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, в регионе отреагируют на жалобы жителей по поводу использования предоставленного госорганом социального жилья.

Аким области Ермаганбет Булекпаев поручил провести проверку во всех городах и районах.

"На всех встречах с жителями поднимают вопросы жилья, очередности. Рассказывают о фактах, что в квартирах живут не те, кому было выдано, что сдают в аренду. Поручаю всем акиматам городов и районов вместе с жилищной инспекцией перепроверить. Надо сделать полный анализ", - сказал он на аппаратном совещании.

По данным акимата, с начала года в регионе построено 331 тыс. квадратных метров жилья. Всего до конца года планируется построить 4299 квартир. Также в этом году очередникам из социально уязвимых категорий планируется предоставить 1733 квартиры.

Ранее в Павлодарской области женщина с инвалидностью получила от государства квартиру с печным отоплением и подала иск, чтобы ей предоставили другое жилье.

А жители Петропавловска, получившие новое жилье от государства, обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме. Люди, проживающие в шести арендно-коммунальных домах в микрорайоне Береке, жалуются, что задыхаются от нечистот из-за проблем с септиком.

Также в Актюбинской области очередники, получившие землю от государства, уже несколько лет не могут заселиться в свои дома. К уже построенному жилью до сих пор не провели газ и электричество. А поскольку там никто не живет, совершенно новые строения рушатся на глазах из-за сырости и плесени.

Мы ранее публиковали новость, что жилье можно получить за счет определенных государственных программ в порядке очереди. Нуждающимся в жилье гражданам из пилотных категорий - сиротам и лицам с инвалидностью 1 и 2 групп - очередь присваивается автоматически.

Также мы рассказывали о том, кто имеет право встать в очередь на жилье в Казахстане. Так, возможность получить квартиру из коммунального или частного жилищного фонда предоставляется следующим категориям граждан:

государственным служащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

социально уязвимым слоям населения, имеющим совокупный среднемесячный доход за последние двенадцать месяцев на каждого члена семьи ниже 3,1 прожиточного минимума или менее 125,8 тыс. тенге на человека в 2023 году. Этот коэффициент не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов;

ветеранам Великой Отечественной войны;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям. Среднедушевой доход также не должен превышать 3,1 ПМ (125,8 тыс. тенге).