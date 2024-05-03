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Получившие землю от государства актюбинцы восемь лет не могут заселиться в свои дома (видео)

Опубликовано:

Дом
Дом. Кадр из сюжета: телеканал КТК

В Актюбинской области очередники, получившие землю от государства, уже несколько лет не могут заселиться в свои дома - здесь нет электричества и газа, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали казахстанцы телеканалу, за столько лет к уже построенным домам до сих пор не провели газ и электричество. А поскольку там никто не живет, совершенно новые строения рушатся на глазах из-за сырости и плесени.

"Своим трудом и кровными деньгами построили этот дом. Чтобы залить фундамент, два года покупали воду. А теперь никак не можем заехать в готовый дом. С каждым годом он рушится на глазах. А как здесь жить без света и воды? Сердце кровью обливается", - жалуется казахстанка Гульнар Смагулова.

К примеру, владельцы возвели дом еще четыре года назад. Но, поскольку нет коммуникаций, семья с тремя детьми не может сюда заехать. Плесень повсюду: на мебели, стенах и даже на чугунных батареях. Люди теперь будут делать повторный ремонт.

В остальных домах и вовсе заколочены окна и двери. Из-за отсутствия электричества и воды многие лишь подняли стены, а внутреннюю отделку даже не начинали.

Чиновники заявили, что все это – следствие необдуманных решений их предшественников. Мол, в 2016-м власти массово раздали по 10 соток очередникам, а коммуникаций не было даже в планах. Теперь обещают все исправить, но не сразу.

"В 16-18-е годы здесь в очереди стояло порядка 1470 человек. Всем им одномоментно были выделены земельные участки. Газификация и электроснабжение только есть на 530 участках. Эти участки все разбросаны. Здесь очень большой объем. Это, по сути дела, пять новых Ушкудуков здесь должно появится. Это одномоментно построиться не может, и государство одномоментно потянуть это тоже не может", - рассказал заместитель акима Алгинского района Болатбек Кангужин.

Источник: КТК

Как получить жилье от государства и кто имеет на это право?

По данным с официального сайта "Электронного правительства", согласно Закону "О жилищных отношениях" по праву собственности существуют следующие типы жилья:

  • частный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям; 
  • государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения;
  • коммунальный жилищный фонд – жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;
  • жилищный фонд государственного учреждения – жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование;
  • жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;
  • арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания). Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:

  • ветеранам Великой Отечественной войны;
  • детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
  • многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;
  • социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);
  • госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;
  • гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом, согласно статье 69 Закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если:

  • не имеете жилья на праве собственности на территории РК при постановке на учет и на момент предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилищного фонда госпредприятия;
  • не имеете жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет и на момент предоставления жилища из жилищного фонда государственного учреждения;
  • не имеете предоставленного арендного жилища без права выкупа;
  • жилье, в котором проживает ваша семья, не отвечает установленным санитарным и техническим требованиям;
  • в смежных, неизолированных жилых помещениях проживает две и более семей;
  • в составе вашей семьи имеются больные, страдающие тяжелыми формами некоторых хронических заболеваний (по списку заболеваний, утвержденному правительством РК), при которых совместное проживание с ними в одном помещении (квартире) становится невозможным.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2095628-poluchivshie-zemlyu-ot-gosudarstva-aktyubincy-vosem-let-ne-mogut-zaselitsya-v-svoi-doma-video/

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