Получившие землю от государства актюбинцы восемь лет не могут заселиться в свои дома (видео)

В Актюбинской области очередники, получившие землю от государства, уже несколько лет не могут заселиться в свои дома - здесь нет электричества и газа, передает сайт телеканала КТК.

Как рассказали казахстанцы телеканалу, за столько лет к уже построенным домам до сих пор не провели газ и электричество. А поскольку там никто не живет, совершенно новые строения рушатся на глазах из-за сырости и плесени.

"Своим трудом и кровными деньгами построили этот дом. Чтобы залить фундамент, два года покупали воду. А теперь никак не можем заехать в готовый дом. С каждым годом он рушится на глазах. А как здесь жить без света и воды? Сердце кровью обливается", - жалуется казахстанка Гульнар Смагулова.

К примеру, владельцы возвели дом еще четыре года назад. Но, поскольку нет коммуникаций, семья с тремя детьми не может сюда заехать. Плесень повсюду: на мебели, стенах и даже на чугунных батареях. Люди теперь будут делать повторный ремонт.

В остальных домах и вовсе заколочены окна и двери. Из-за отсутствия электричества и воды многие лишь подняли стены, а внутреннюю отделку даже не начинали.

Чиновники заявили, что все это – следствие необдуманных решений их предшественников. Мол, в 2016-м власти массово раздали по 10 соток очередникам, а коммуникаций не было даже в планах. Теперь обещают все исправить, но не сразу.

"В 16-18-е годы здесь в очереди стояло порядка 1470 человек. Всем им одномоментно были выделены земельные участки. Газификация и электроснабжение только есть на 530 участках. Эти участки все разбросаны. Здесь очень большой объем. Это, по сути дела, пять новых Ушкудуков здесь должно появится. Это одномоментно построиться не может, и государство одномоментно потянуть это тоже не может", - рассказал заместитель акима Алгинского района Болатбек Кангужин.

Источник: КТК

Как получить жилье от государства и кто имеет на это право?

По данным с официального сайта "Электронного правительства", согласно Закону "О жилищных отношениях" по праву собственности существуют следующие типы жилья:

частный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям;

– жилища, принадлежащие на праве собственности физическим или негосударственным юридическим лицам и их объединениям; государственный жилищный фонд – жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения;

– жилища, принадлежащие на праве собственности государству и состоящие из коммунального жилищного фонда, жилищного фонда государственного предприятия, а также жилищного фонда государственного учреждения; коммунальный жилищный фонд – жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование;

– жилища, находящиеся в ведении местных исполнительных органов (акиматов), закрепленные за специальным государственным учреждением по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного учреждения – жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование;

– жилища, находящиеся в ведении государственных учреждений, за исключением специального государственного учреждения по предоставлению жилищ в пользование; жилищный фонд государственного предприятия – жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия;

– жилища, находящиеся в ведении государственного предприятия; арендное жилище без права выкупа – жилище, предоставляемое из коммунального жилищного фонда гражданам Республики Казахстан в пользование за плату без права выкупа.

Для постановки в очередь на получение жилья в РК необходимо постоянно проживать в соответствующем населенном пункте (независимо от срока проживания). Коммунальные или государственные квартиры предоставляются из коммунального жилищного фонда или частного жилищного фонда следующим лицам:

ветеранам Великой Отечественной войны;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям при определенных условиях;

социально уязвимым слоям населения (при определенных условиях);

госслужащим, работникам бюджетных организаций, военнослужащим, кандидатам в космонавты, космонавтам и лицам, занимающим государственные выборные должности;

гражданам, единственное жилище которых признано аварийным в порядке, установленном законодательством РК.

При этом, согласно статье 69 Закона "О Жилищных отношениях", вы являетесь нуждающимися в жилье, если: