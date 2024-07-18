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Павлодарка подала в суд на акимат из-за квартиры с печным отоплением

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Печь в доме
Печное отопление. Иллюстративное фото: Icealien / Getty Images

В Павлодарской области женщина с инвалидностью получила от государства квартиру с печным отоплением и подала иск, чтобы ей предоставили другое жилье, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, женщина, являющаяся многодетной матерью, длительное время состояла на учете лиц, нуждающихся в жилье из государственного жилищного фонда.

"В 2022 году акиматом ей была предоставлена квартира в новом частном доме в селе Кенжеколь с печным отоплением, в ходе проживания в которой были установлены многочисленные проблемы с водоснабжением и канализацией", - отметили в суде.

В 2023 году женщина была признана инвалидом.

"Ей противопоказаны физические нагрузки, ввиду чего истопка печи стала физически невозможна для истца", - пояснили в суде.

Казахстанка обратилась к акиму с заявлением о восстановлении ее очереди на жилье либо предоставлении иного жилья, соответствующему ее статусу инвалида, в чем ей было отказано.

"В ходе рассмотрения дела установлены нарушения принципов справедливости и разумности, а также нарушения административной процедуры", - подчеркнули в суде.

Решением суда ответчик принужден к принятию мер к расторжению с истцом договора найма квартиры и восстановлению женщины в очередности на получение жилья из государственного жилищного фонда по категории "многодетная семья" с момента ее постановки на учет с 27 июня 2014 года, обеспечив в дальнейшем жильем в соответствии с ее статусом инвалида.

Решение суда уже вступило в законную силу.

Ранее жители Петропавловска, получившие новое жилье от государства, обратились в прокуратуру из-за безразличия чиновников к их проблеме. Люди, проживающие в шести арендно-коммунальных домах в микрорайоне Береке, жалуются, что задыхаются от нечистот из-за проблем с септиком.

А в Актюбинской области очередники, получившие землю от государства, уже несколько лет не могут заселиться в свои дома. К уже построенному жилью до сих пор не провели газ и электричество. А поскольку там никто не живет, совершенно новые строения рушатся на глазах из-за сырости и плесени.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2135949-pavlodarka-podala-v-sud-na-akimat-iz-za-kvartiry-s-pechnym-otopleniem/

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