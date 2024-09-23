Новому языку будут обучать казахстанских полицейских

В Казахстане патрульных полицейских буду обучать жестовому языку, чтобы они были готовыми помочь людям с ограниченными возможностями в любой ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Патрульные полицейские Казахстана, как сообщает медиапортал МВД, обучаются жестовому языку.

Сегодня, 23 сентября, отмечается Всемирный день жестовых языков. Этот день, как отметили в ведомстве, напоминает о важности коммуникации и доступности для всех членов общества, включая людей с нарушениями слуха, а для некоторых из них жестовый язык является основным способом общения и понимания окружающего мира.

Как сообщил официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев, все сотрудники патрульной полиции проходят обучение жестовому языку, чтобы быть готовыми помочь людям с ограниченными возможностями в любой ситуации.

Язык жестов. Фото: Polisia.kz

"Ежедневно в полицию обращаются граждане с различными потребностями. Особенные граждане могут оказаться в сложной или опасной ситуации, и рядом может не оказаться кого-то, кто сможет объясниться с ними. Поэтому все наши патрульные учатся основным жестам, позволяющим поддержать человека и оказать необходимую помощь. Это не просто формальность, а важный навык, который может спасти жизнь, - отметил Алекешев.

Теперь каждый патрульный знает, как жестами сказать: "Не волнуйтесь, полиция с вами, мы вам поможем".

Это, как уверены в МВД, особенно важно в экстренных ситуациях, когда нет времени на поиск переводчика или когда необходимо срочно передать простое, но важное сообщение.

Ранее сообщалось, что сотрудников правоохранительных органов в Казахстане хотят проверять на добропорядочность.

Напомним, в МВД в начале прошлого года сообщили, что ведомством прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность. Отмечалось, что результаты подобных проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В феврале прошлого года министерство поделилось первыми результатами проверки сотрудников полиции. Процедура показала эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

В ноябре министр Ержан Саденов проинформировал Токаева о работе по проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.

В марте этого года глава МВД доложил президенту о подготовке к очередной аттестации.