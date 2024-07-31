Проверку на добропорядочность введут для полицейских в Казахстане

Сотрудников правоохранительных органов в Казахстане хотят проверять на добропорядочность. Изменения предлагаются законопроектом, опубликованном на портале "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции" был опубликован на портале 30 июля Антикоррупционной службой. Его публичное обсуждение продлится до 13 августа.

Законопроектом, среди прочего, предлагается дополнить действующий закон РК "О правоохранительной службе" статьей 54-2 "Проверка на профессиональную добропорядочность".

"В целях определения способности сотрудников выполнять свои правовые и профессиональные обязанности и полномочия честно, безукоризненно, справедливо, на высоком нравственном уровне, не допуская злоупотреблений служебным положением и полномочиями, соблюдая Конституцию и законодательство РК, в отношении них может быть проведено тестирование на профессиональную добропорядочность.

Тестирование на профессиональную добропорядочность проводится в порядке, предусмотренном законом РК "О тестировании на профессиональную добропорядочность", - гласит документ.

Напомним, в МВД в начале прошлого года сообщили, что ведомством прорабатывается вопрос внедрения механизма проверки сотрудников полиции на добропорядочность. Отмечалось, что результаты подобных проверок будут учитываться при прохождении службы и проведении аттестации.

В феврале прошлого года министерство поделилось первыми результатами проверки сотрудников полиции. Процедура показала эффективность. Так, обращения стали обслуживаться более оперативно, сотрудники стремились ответственно подходить к своей работе, корректно и вежливо отвечать, что соответствует принципам сервисной модели.

В ноябре министр Ержан Саденов проинформировал Токаева о работе по проведению точечной аттестации и очищению системы внутренних дел от недостойных сотрудников.

В марте этого года глава МВД доложил президенту о подготовке к очередной аттестации.