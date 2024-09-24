Гибель подростков в Алматы: как настроить родительский контроль в телефоне

В последние дни в Казахстане много говорят о необходимости родительского контроля за смартфонами детей и приложениями в них. Мы приготовили инструкцию того, как настроить контроль, передает NUR.KZ.

После гибели девочек в Алматы, в школах стали проводиться родительские собрания, посвященные безопасности детей в интернете. Пап и мам призывают тщательнее следить за тем, во что играют дети, да и сами родители понимают - смартфоны становятся неотъемлемой частью жизни и подростков, а взрослые должны быть начеку, чтобы обеспечить безопасность детей.

Мы решили разобраться - как настроить родительский контроль на смартфонах разных операционных систем - Android и iOS, чтобы регулировать время, проведенное в интернете.

Родительский контроль на Android

Настроить родительский контроль на Android можно двумя несложными способами. Первый предполагает настройку контроля в самом устройстве, не скачивая дополнительных программ. Многие Android-устройства предполагают такую возможность.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

Для этого нужно войти в "Настройки", затем - в "Родительский контроль". Там можно отслеживать количество времени, проведенного ребенком с использованием телефона, а также с разбивкой по сервисам: соцсети, игры и так далее.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

Также отслеживаются наиболее часто используемые приложения и настраивается таймер для каждого из них. Помимо того, устройство может предложить расширенный контроль за контентом ребенка. Это второй способ.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

Для этого нужно выполнить скачивание и установку приложения Google Family Link. Если у ребенка есть свой аккаунт Google, то можно настроить родительский контроль с помощью Family Link для его личного аккаунта. Если собственного профайла Google у ребенка еще нет - тогда использовать свой.

Приложение Google Family Link нужно скачать на телефон родителей и устройство ребенка. Следуя инструкциям, можно создать аккаунт, после чего настроить следующие ограничения.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

Например, установить временные ограничения на использование устройства; заблокировать доступ к телефону в определенное время - к примеру, на ночь. Также можно установить ограничения на загрузку приложений, таким образом контролируя, что устанавливает на телефон ваш сын или дочь и предотвратить появление на гаджете тех или иных игр.

Кроме того, можно просматривать активности и получать уведомления о новых приложениях, которые скачал ваш ребенок.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

К слову, отключить родительский контроль, если он больше не нужен, родители могут самостоятельно. Но сделать это может и сам владелец устройства - ребенок, правда, сервис не оставит это без внимания - его телефон временно заблокируется, а родители получат уведомление о произошедшем.

Родительский контроль на iOS

На iPhone также можно настроить контроль за временем, которое ребенок проводит в приложениях, и контенте, который он потребляет. Для этого нужно войти в раздел "Контент и конфиденциальность", где можно в настройках блокировать те или иные приложения или ограничивать доступ к ним на телефоне ребенка. Зайдите в "Разрешенные приложения" и отметьте те программы, доступ к которым хотели бы ограничить.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

Также можно запретить совершать покупки в iTunes Story и AppStore, зайдя в соответствующий раздел и выставив параметр "Не разрешать" в разделе "Покупки в iTunes Store и App Store".

Использование раздела "Экранное время", находящего в "Настройках", поможет контролировать время, которое ребенок проводит с телефоном, а точнее, в приложениях, которыми он пользуется. Можно установить не только временные лимиты на использование этих утилит, но и настроить "Время простоя", чтобы доступ к приложениям блокировался через некоторое время.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

Функцию "Экранное время" можно защитить паролем, чтобы ребенок не смог изменить эти настройки.

iOS помогает также ограничить потребляемый контент, войдя в раздел "Ограничения контента" и выставив соответствующие настройки.

Родительский контроль. Скриншот: NUR.KZ

Родительский контроль — важный инструмент для обеспечения безопасности детей в цифровом мире. Настройка таких функций на устройствах Android и iOS позволит контролировать использование технологий и защитить ребенка от нежелательного контента и опасных взаимодействий. Однако не стоит забывать регулярно обсуждать с ребенком его опыт в интернете и важность безопасности в Сети.

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