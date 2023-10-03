Когда в домах астанчан включат отопление, рассказали в акимате
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В столице отопление уже начали подключать к ряду соцобъектов, а уже через несколько дней тепло включат во всех оставшихся зданиях города, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Астаны.
По данным ведомства, отопительный сезон в городе стартует с 5 октября.
"Ранее по заявке начали подключать социальные объекты (школы, детсады, больницы). К отоплению подключено 116 соцобъектов", – добавили представители ведомства в официальном Telegram-канале.
При этом вчера в Минэнерго сообщали, что на 2 октября отопительный сезон стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.
Сегодня, исходя из информации ведомства, тепло должны были подать в дома в Алматинской области.
В Минэнерго также называли сроки подключения к отоплению социальных объектов в других регионах:
- область Ұлытау – 10 октября;
- Алматы, Актюбинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Мангистауская области, а также области Абай и Жетісу – 15 октября;
- Шымкент – 20 октября;
- Туркестанская область – 25 октября.
Кроме того, напомним, ранее в акимате Астаны объясняли, что решение о начале отопительного сезона принимается в том случае, если в городе на протяжении пяти суток устанавливается среднесуточная температура +10 градусов и ниже.
Ври этом в Алматы, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2039354-kogda-v-domah-astanchan-vklyuchat-otoplenie-rasskazali-v-akimate/