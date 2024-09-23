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Снег и морозы обещают казахстанцам в ближайшие дни

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Мужчина с зонтом
Первый снег. Иллюстративное фото: d3sign/Getty Images

В Казахстане в первые дни недели ожидается понижение температуры - синоптики обещают осадки, дождь с переходом в снег, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков "Казгидромета", с 24 по 26 сентября в Казахстане ожидаются туман и дождь с переходом в снег.

В ближайшие дни, с прохождением атмосферных фронтов, на севере и востоке республики 26 сентября в горных районах страны прогнозируются осадки, дождь с переходом в снег, ожидается понижение температуры воздуха ночью до 2-7 мороза.

На остальной территории, с влиянием Северо-западного антициклона, ожидается погода без осадков.

По республике прогнозируется усиление ветра. В ночные и утренние часы на севере, северо-западе и востоке страны ожидается туман.

Температура воздуха понизится днем: на западе страны - до +18…+26°С, на севере, востоке - до +5…+10°С, в центре - до +7…+15°С, на юге - до +12…+20°С, в горных районах - до +2…+10°С.

Ранее синоптики рассказывали, какой ожидается погода осенью в Казахстане. Сообщалось, что теплая и не очень дождливая погода продержится только в первые 10 дней сентября, затем будет наблюдаться частая смена атмосферных фронтов, что приведет к неустойчивым погодным условиям на большей части Казахстана.

При этом в октябре и ноябре в целом температура воздуха на основной части Казахстана будет ниже в сравнении с прошлыми годами, а количество осадков прогнозируется на уровне нормы и больше почти во всех регионах страны.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2164650-sneg-i-ponizhenie-temperatury-obeshchayut-kazahstancam-v-blizhayshie-dni/

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