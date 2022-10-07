Когда в Алматы подключат отопление, рассказали в акимате

Кот на батареи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Все объекты образования и здравоохранения, а также жилые дома в Алматы готовы к предстоящему отопительному сезону, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат южной столицы.

В ведомстве отметили, что подготовка к отопительному сезону началась еще в мае, работы велись согласно графику.

"Подготовлены 413 объектов образования, 129 объектов здравоохранения и 8 476 объектов жилого фонда. На котельных ТОО "АлматыТеплоКоммунЭнерго" запас угля и мазута составляет 100%. На энергоисточниках АО "АлЭС" запас угля составляет 118% и мазута - 118%", - говорится в сообщении акимата.

Плановые работы по реконструкции сетей уже выполнены.

"Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло в городе подается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8°С и ниже в течение пяти суток.

В первую очередь к отоплению будут подключены здания здравоохранения, образования и иные социальные объекты. Далее тепло поступит в многоквартирные жилые дома", - добавили в администрации города.

Согласно данным портала Gismeteo, до 17 октября температура воздуха в Алматы будет колебаться в пределах +17...+26 градусов. Небольшое похолодание до +13 градусов ожидается лишь во второй половине октября.

До конца октября в южной столице будет держаться температура воздуха выше +12 градусов, а с наступлением ноября столики термометров опустятся до +8 градусов и ниже, прогнозируют синоптики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1991605-kogda-v-almaty-podklyuchat-otoplenie-rasskazali-v-akimate/