Когда могут дать отопление в Астане

Стало известно, когда и при каких погодных условиях в Астане стартует отопительный сезон, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата.

"В соответствии с правилами подготовки и проведения отопительного сезона в Астане, утвержденными решением маслихата города Астаны, отопительный сезон в столице начинается при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +10 °С и ниже в течение пяти суток", - говорится в сообщении пресс-службы акимата Астаны.

Сегодня, по данным синоптиков, жителей Астаны ждет небольшой дождь. Днем воздух прогреется до 12 градусов, ночью температура снизится до 7 градусов.

Напомним, в прошлом году отопление в столице начали подключать в начале октября. Сперва подключили ряд соцобъектов, а уже через несколько дней планировалось дать тепло во всех оставшихся зданиях города.

При этом в Алматы в прошлом году, согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, тепло подавали при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха +8 градусов и ниже в течение пяти суток.